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Украина

Никакого увольнения: Верховный суд встал на сторону «судьи Майдана» Царевич

17:36 17 марта 2021
царевич

Верховный суд Украины возвращает на работу в Печерский суд одиозную Оксану Царевич. Президентский указ об увольнении «судьи Майдана» отменен. Царевич может добиваться компенсации за свое отстранение в 2016 году от судейской должности. Об этом сообщил адвокат Роман Маселко.

«Три судьи нового Верховного суда решили, что Царевич была вправе осудить девятерых невиновных, и ее за это нельзя увольнять», — возмущается адвокат.

Оксана Царевич в качестве судьи Печерского суда печально прославилась в декабре 2013 года. Тогда были вынесены приговоры девятерым автомайдановцам, чьи автомобили были замечены на акции у резиденции Виктора Януковича в Межигорье. Адвокаты обращали внимание, что милицейские рапорты были сфальсифированы, на некоторых не было подписей гаишников, у некоторых водителей было алиби на время акции. Тем не менее, строгого приговора никому избежать не удалось.

Высший совет правосудия и Высший админсуд признали, что Царевич нарушила присягу судьи и подлежит отстранению. В 2016 году Царевич была уволена указом президента. Но в 2020 году одиозную экс-судью признали невиновной по делу о преследовании автомайдановцев. Такое решение принял Шевченковский суд Киева.

Оксана Царевич стала не первой судьей, оправданной за последний год. В ноябре 2020 года неожиданно сняли все обвинения с судьи Виктора Кицюка, выносившего приговоры евромайдановцам.

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