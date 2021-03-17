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Украина

Нардепов вряд ли накажут за «Харьковские соглашения», — Венедиктова

17:10 17 марта 2021
харьковские соглашения

Расследование по поводу заключенных в 2010 году Харьковских соглашений вряд ли будет иметь юридические последствия для депутатов. Это дала понять генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Как сообщает Интерфакс-Украина, в Офисе генпрокурора помнят статью закона о том, что депутаты не несут ответственности за свои голосования.

«Что касается юридической ответственности депутатов за голосование — это большая абстракция… Будет ли результатом какая-то уголовная ответственности или нет, покажет только расследование», — уклончиво заявила Венедиктова.

Генпрокурор упомянула, что, возможно, депутатов удастся привлечь к ответственности не за голосование как таковое, а за искажение результатов голосования. Например, удастся доказать, что в тот день в зале имело место «кнопкодавство».

Напомним, в 2010 году в Раду внесли проект о ратификации Харьковских соглашений («Газ в обмен на флот»). Голосование проходило в напряженной атмосфере: зал был заполнен дымом, в спикера летели яйца, а он прятался от атаки под зонтом. В итоге было объявлено, что документ ратифицирован 236 голосами, хотя в Раде зарегистрировались 211 нардепов.

По соглашению Россия получила право оставить свой черноморский флот в Крыму до 2042 года.

В 2021 году экс-президенту Виктору Януковичу предъявили новое подозрение — в государственной измене путем сговора с руководством России. А СБУ поручено расследовать, как были ратифицированы соглашения в Раде.

Участник событий 2010 года, на то время вице-спикер Рады Николай Томенко уверен, что расследование СБУ закончится безрезультатно. Как объяснил Томенко «ФАКТАМ», уже есть прецедент расследования обстоятельств голосования за «диктаторские законы». Дело закончилось ничем.

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