Вдова Кернеса похвасталась пополнением в семье

У вдовы мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской собака родила двух щенков. Видео такого пополнения опубликовано в сториз Instagram.

На ролике показано, как собака кормит двух совсем маленьких щенков.

Известно, что у Геннадия Кернеса было много собак, теперь, судя по всему, заботу об этих животных взяла на себя Оксана Гайсинская. Причем она не прочь и побаловать своих любимцев, Так, недавно вдова Кернеса приобрела для одной из собак комплект, сделанный по индивидуальному пошиву: черную «сутану» и высокую шапку.

Ранее сообщалось, что сыну Гайсинской исполнилось 27 лет — она назвала его «смелым, преданным, ответственным, заботливым и сильным духом человеком».

Фото из Instagram Оксаны Гайсинской

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