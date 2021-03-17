Явившуюся в Раду в красном Юлию Тимошенко раскритиковали за частую смену нарядов

Украинский парламентский фоторепортер Ян Доброносов опубликовал в сети очередные снимки лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко.

На одном из них Тимошенко в стильном темно-сером костюме, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

Второе фото сделано на следующий день. На нем Юлия Владимировна в замшевом платье-халате терракотового цвета с цветными кожаными вставками. Пояс подчеркивает талию. На лице в Тимошенко стильные очки. Днем ранее такого аксессуара у нее не было.

Фотографии вызвали интерес. Их бурно обсуждают в сети. Большинству комментаторов лук Тимошенко в костюме понравился больше.

Напомним, Юлия Тимошенко еще в начале этого года радикально сменила имидж. Политик сделала новую укладку волос. Пользователи теряются в догадках, с чем это связано. А нарядами Юлия Владимировна, которая любит и умеет красиво одеваться, не устает поражать на протяжении всей своей политической карьеры.

Фотоfacebook.com/yan.dobronosov

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