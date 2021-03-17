Кабмин уволил главу «Укрзалізниці»

Во вторник, 17 марта, Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия главы правления АО «Укрзалізниця» Владимира Жмака. Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Увольнение руководителя компании Владимира Жмака произошло по представлению наблюдательного совета АО «Укрзалізниця». Исполнение обязанностей главы правления этого акционерного общества возложено на Ивана Юрика.

Напомним, что Владимир Жмак возглавил «Укрзалізницю» в августе 2020 года, до этого он был заместителем главы Одесской ОГА и руководил компанией «Роснефть-Украина», неудачно баллотировался в Киевский горсовет от партии УДАР.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» решила перекрасить пассажирские поезда, которые курсируют по Украине, а Владимир Жмак устроил по этому поводу опрос в своем Facebook.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter