27.59 / 27.79 32.77 / 33.13
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Львов ввел жесткий карантин

13:53 17 марта 2021
Львов

С пятницы, 19 марта, власти Львова вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Карантинные меры предусматривают:

  • младшая школа уходит на каникулы, старшие классы продолжают дистанционное обучение;
  • прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
  • учреждения общественного питания работают «на вынос» и доставку;
  • в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
  • хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
  • все массовые мероприятия переносятся;
  • салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

По словам Андрея Садового, власти Львова пошли на такой шаг не дожидаясь решения Кабмина, поскольку количество госпитализаций тяжелых больных не уменьшается.

Напомним, что о возможности введения жесткого карантина в Киеве предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.

Фото из Википедии.

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Львов

Львов ввел жесткий карантин

Потап

Почти двухметровый Потап удивил расположением люстры в своем доме

Сергей и Снежана Бабкины

«Было более ста женщин»: жена Бабкина шокировала откровением о его изменах

Королевская семья

Злоупотребление доверием: во дворце шокированы новым ударом, который нанесли Меган Маркл и принц Гарри

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер