Львов ввел жесткий карантин
С пятницы, 19 марта, власти Львова вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
Карантинные меры предусматривают:
- младшая школа уходит на каникулы, старшие классы продолжают дистанционное обучение;
- прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
- учреждения общественного питания работают «на вынос» и доставку;
- в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
- хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
- все массовые мероприятия переносятся;
- салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.
По словам Андрея Садового, власти Львова пошли на такой шаг не дожидаясь решения Кабмина, поскольку количество госпитализаций тяжелых больных не уменьшается.
Напомним, что о возможности введения жесткого карантина в Киеве предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.
Фото из Википедии.321
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