Львов ввел жесткий карантин

С пятницы, 19 марта, власти Львова вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Карантинные меры предусматривают:

младшая школа уходит на каникулы, старшие классы продолжают дистанционное обучение;

прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

учреждения общественного питания работают «на вынос» и доставку;

в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия переносятся;

салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

По словам Андрея Садового, власти Львова пошли на такой шаг не дожидаясь решения Кабмина, поскольку количество госпитализаций тяжелых больных не уменьшается.

Напомним, что о возможности введения жесткого карантина в Киеве предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.

Фото из Википедии.

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