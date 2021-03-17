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Украина

Когда в Украине введут высокоскоростные ж/д перевозки: министр назвал сроки

13:31 17 марта 2021
Подписание соглашения

В течение 4−5 лет в Украине могут реализовать проект по созданию высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок.

«Уже есть официальные подписанные договоренности с Корейской национальной железной дорогой, предусматривающие грантовое финансирование пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине», — пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей страничке в соцсетях.

По словам министра, стране необходимы «скорости 21 века» (250 км/ч и выше), а также интеграция с железными дорогами стран ЕС. «В целом речь идет о 4 участках протяженностью почти 2000 километров новой железнодорожной колеи в Украине», — отметил он и перечислил их.

Речь идет об участках Киев — Львов — Госграница; Киев — Одесса, Киев — Харьков и Киев — Днепр — Запорожье.

В комментариях под этим постом у Криклия спросили, сколько времени может занять реализация этого проекта. «4−5 лет для покрытия всей протяженности, но отдельные направления могут быть и быстрее», — ответил министр.

Напомним, что на днях в рамках проекта Kyiv City Express из ближайших пригородов столицы был запущен челночный электропоезд до Киева. Модернизированная электричка связывает пригородные станции Буча, Ирпень, Беличи и киевскую платформу Святошин.

Фото со странички Владислава Криклия в социальных сетях.

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