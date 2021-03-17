К Зеленскому приедет президент Литвы

В среду, 18 марта, Украину с официальным двухдневным визитом посетит президент Литвы Гитанас Науседа — его пригласил Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

Главы государств встретятся один на один. Они также проведут заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики, по результатам которого планируется подписание двусторонних документов.

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа собираются участвовать в работе Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство» и встретиться с участниками украинского-литовского экономического форума «Экономика и пандемия: кризис и новые возможности».

Ранее сообщалось, что российский писатель Виктор Шендерович заметил резкую перемену в отношении президента Украины Владимира Зеленского к главе РФ Путину.

Фото: Офис президента

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