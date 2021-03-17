Кличко пригрозил локдауном «через несколько дней»

Мэр Киева Виталий Кличко дает столице несколько дней на то, чтобы город и его жители не попали в «красную» зону из-за распространения коронавирусной инфекции.

Журналист «Украина 24» поинтересовался у городского головы, через какое время, если ничего не предпринимать, город может оказаться в «красной зоне».

«Счет идет на дни, максимум — неделя», — ответил Виталий Кличко.

Он также уточнил, что столичные власти рассматривают различные варианты ужесточения карантинных мер, однако решение об этом принимает правительство — у местных властей с недавнего времени таких полномочий нет.

За минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 1121 человека. 107 пациентов госпитализировали, 25 заболевших умерли.

Напомним, что киевские власти решили отправить на весенние каникулы учащихся 5−11 классов ранее, чем планировалось — с четверга, 18 марта.

Фрагмент фото со странички Виталия Кличко в социальных сетях.

501

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter