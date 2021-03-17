Расследователи рассказали о провале главного IT-проекта в оборонке Украины

Разработка системы автоматизированного управления «Дзвін» для ВСУ вызвала много вопросов у журналистов Bihus.info. Об этом говорится в расследовании, которое они опубликовали в Facebook.

Система «Дзвін» должна была позволить военным быстро принимать решения на поле боя и координировать свои действия, но «стала главным айти-провалом оборонки».

Журналисты утверждают, что на проект затрачено 600 млн грн. «Разработка одного модуля оценена в 25 000 часов (три года работы трех программистов), а аудиторы говорят, такой код может написать один человек за несколько недель», — сообщается в расследовании.

Полная информация от журналистов в видео:

Как сообщалось ранее, расследователи Bihus.info установили, что недвижимость главы КСУ Тупицкого связана с нардепом Дубинским.

Фото: pixabay.com

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