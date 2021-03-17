27.60 / 27.80 32.77 / 33.13
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Расследователи рассказали о провале главного IT-проекта в оборонке Украины

12:46 17 марта 2021
Гаджеты

Разработка системы автоматизированного управления «Дзвін» для ВСУ вызвала много вопросов у журналистов Bihus.info. Об этом говорится в расследовании, которое они опубликовали в Facebook.

Система «Дзвін» должна была позволить военным быстро принимать решения на поле боя и координировать свои действия, но «стала главным айти-провалом оборонки».

Журналисты утверждают, что на проект затрачено 600 млн грн. «Разработка одного модуля оценена в 25 000 часов (три года работы трех программистов), а аудиторы говорят, такой код может написать один человек за несколько недель», — сообщается в расследовании.

Полная информация от журналистов в видео:

Как сообщалось ранее, расследователи Bihus.info установили, что недвижимость главы КСУ Тупицкого связана с нардепом Дубинским.

Фото: pixabay.com

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Потап

Почти двухметровый Потап удивил расположением люстры в своем доме

Елена и Евгений Синельниковы

Создатели «Орла и Решки» шокировали заявлением о разводе

Королевская семья

Злоупотребление доверием: во дворце шокированы новым ударом, который нанесли Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и принц Уильям

«Переговоры не были продуктивными»: подруга Меган Маркл рассказала, что принц Гарри поговорил с братом и c отцом

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер