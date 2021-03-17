«Слуга народа» научился обманывать сенсорную кнопку в Раде

Несмотря на то что в начале марта в сессионном зале Верховной Рады заработали сенсорные кнопки, чтобы предотвращать неперсональное голосование, один из народных депутатов нашел способ обмануть технику.

Так, в эфире «Украина 24» «слуга народа» Александр Качура поведал о соответствующем лайфхаке, передает «Сегодня».

«Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку — и сенсорная кнопка работает», — цитирует издание народного депутата.

Впрочем, на уточняющий вопрос о возможности «кнопкодавить» парламентарий однозначно так и не ответил: «Не знаю, как „кнопкодавить“, но сенсорную кнопку можно обмануть».

Напомним, что еще в январе 2020 года президент подписал закон о более строгом наказании для депутатов-«кнопкодавов» — за неперсональное голосование ввели уголовную ответственность и штрафы от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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