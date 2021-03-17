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Украина

Зеленский повысил в должности чиновника из своего офиса

11:57 17 марта 2021
Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы своего Офиса. Им стал Игорь Брусилов. Соответствующий указ № 101/2021 от 17 марта размещен на сайте главы государства.

«Назначить Брусилова Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в документе.

Ранее Брусилов занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала администрации президента Украины.

Напомним, в сети возник скандал со спикером Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексеем Арестовичем. После того, как чиновник позволил себе нецензурные выражения в ответ на реплику о русском языке, депутаты обратились к президенту с требованием отставки спикера ТКГ.

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