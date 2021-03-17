Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, часто критикующая правительство и Офис президента, в интервью интернет-изданию «Цензор Нет» объяснила свои слова «о путче Порошенко».

По словам нардепа, она написала свое предположение в личных сообщениях подруге, а кто-то из журналистов его успел сфотографировать.

Богуцкая рассказала, из чего сделала вывод о том, что пятый президент Украины мог готовить переворот.

«Я выстраивала логическую цепь своих рассуждений. Я помнила, что Порошенко, выступая, говорил, что через год я вернусь. Потом я сюда присовокупила выступление где-то Софии Федины во Львове. Федина про какую-то свою подругу рассказывала, что та первый раз родила во время первого Майдана, вторые роды у нее совпали со вторым Майданом, и что теперь она третий раз беременна — и родит в декабре. Я посчитала, это она намекает на какой-то третий Майдан, который вероятен и прочее. Такие вещи я суммировала», — рассказала Богуцкая журналисту Евгению Кузьменко, еще раз уточнив, что это была ее личная переписка.



Парламентарий также добавила, что видит в действиях Порошенко признаки предательства национальных интересов. В качестве примера она привела цитату из разговора Порошенко и Путина во время активных боевых действий на Донбассе.

Напомним, Елизавета Богуцкая — блогер. Родилась в Крыму в 1964 году. Живет в Вышгороде под Киевом. Прошла в Раду по 92 избирательному округу. В документах написала, что временно не работает. Депутата приглашают в прямые эфиры на украинские телеканалы. На одном таком шоу Богуцкая опозорилась.

Фото censor.net/

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