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Украина

Две дозы: первый украинец завершил полную вакцинацию CoviShield

10:19 17 марта 2021
Вакцина от коронавируса

По состоянию на утро среды, 17 марта, в Украине первый человек прошел полную вакцинацию, получив две дозы препарата против коронавирусной инфекции.

Как сообщают в Минздраве, за минувшие сутки против COVID-19 привито 9840 человек. С начала вакцинации первую дозу препарата от COVID-19 получили 71 923 украинца.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о решении Минздава, касающемся увеличении интервала между первой и второй прививкой от коронавирусной инфекции. По рекомендациям Национальной технической группы экспертов интервал увеличен с 28 до 90 дней.

Также отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что связь между вакцинацией от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и образованием у пациентов тромбов не подтверждается.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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