Число умерших приблизилось к 300: в Украине указали на резкое ухудшение ситуации с ковидом

По состоянию на утро среды, 17 марта, в Украине зафиксировано 289 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, количество заболевших в стране за день вновь превысило 10 тысяч — ковид подтвердили у 11 833 украинцев. Госпитализированы 4887 заболевших, выздоровели 5467 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

С начала пандемии в Украине COVID-19 был подтвержден у 1 489 023 человек, выздоровели 1 237 676 украинцев. Болезнь стала летальной для 28 986 граждан.

Напомним, что столичные власти досрочно отправляют на карантин школьников 5−11 классов и просят у правительства вернуть на места право вводить дополнительные карантинные ограничения.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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