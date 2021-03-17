Штрафы повысились: украинским водителям ужесточили ответственность

Со среды, 17 марта, вступили в силу нормы, касающиеся ужесточения наказания за нарушение правил дорожного движения.

В частности, увеличены штрафы за «пьяное вождение». Как сообщает заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей будут штрафовать на 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Если водитель вторично попадется на этом правонарушении в течение года, штраф удваивается, а срок запрета вождения увеличивается до трех лет. За третий случай в течение года штраф возрастает до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет плюс конфискация автомобиля.

«Повышены штрафы для водителей, покинувших место ДТП (ст. 122−4 КУпАП) — 3,4 тысячи гривен или лишение права вождения на срок от года до трех лет, или админарест на срок от 10 до 15 суток. А штраф за совершение ДТП увеличен до 850 гривен», — сообщает Билошицкий.

Напомним, что закон, существенно ужесточающий ответственность за нарушение правил на дорогах, 12 марта подписал президент Владимир Зеленский.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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