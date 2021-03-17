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«Будто не я ее всю жизнь ждала, а она — меня»: крошечная дочь Сенцова научилась глубокому взгляду

8:45 17 марта 2021
девочка

Поэтесса и активистка Юлия Бабич, мама младшей дочери режиссера Олега Сенцова, рассказала в соцсети о своей крошке Эмме. Девочке исполнилось три месяца. И мама посвятила ей пост полный любви и нежности.

Женщина поделилась всеми «умениями» маленькой дочки и в очередной раз призналась, что счастлива от своего материнства.

По словам Юлии, у трехмесячной девочки уже очень осмысленный глубокий взгляд.

«Как-то вечером она лежала у меня на руках и смотрела мне в глаза так долго и таким глубоким взглядом, что у меня по спине бежали мурашки. А потом с ее глазика потекла слезка. …Как будто это не я всю жизнь ждала ее, а она — меня», — пишет растроганная мама.

Напомним, Юлия Бабич родила Эмму 16 декабря 2020 года. В своем новом сборнике стихов поэтесса зашифровала имя девочки.

Фото Facebook/Yulia Babych

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