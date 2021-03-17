Сыну замглавы Офиса президента наложили 15 швов на губу

У заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, куратора «Большой стройки», очень активный сын. Мальчик ни минуты не может находиться в состоянии покоя — он постоянно что-то придумывает, вовлекая в свои начинания родителей. А в детском саду Семен — заводила во всех играх. Недавно непоседливому ребенку наложили 15 швов на губу.

Супруга Тимошенко пишет в соцсети, что очень сложно заставить Семена быть более спокойным. И со швами он продолжает спускаться по лестнице с закрытыми глазами, прыгать с быльца кровати, носиться по квартире, «как самый быстрый самолет в мире».

Алена Тимошенко отмечает, что все разговоры с Семеном не снижают его активность, при этом швы ребенку снимать только через неделю.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко в начале этого года купил загородное поместье под Киевом. Чиновник оформил дом и землю на супругу Алену. Новая недвижимость находится в элитном коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе близ села Подгорцы.

Фото Instagram/timoshenko_alyona, economics-prorok.com/

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