«Это просто абсурд»: экс-глава СБУ Грицак отреагировал на публикацию разговоров Медведчука с Сурковым

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, комментируя запись разговоров якобы Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова, что поставок «налички» на оккупированную часть Донбасса не было. Об этом он сообщил «Радіо Свобода».

Василий Грицак подтвердил факт переговоров по обмену пленными с «министром обороны ДНР» Владимиром Кононовым.

«Это был 2014 год, и у нас, действительно, готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, когда мы были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы, как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены … Тогда, по решению президента, был Медведчук включен предыдущим главой (СБУ. — Ред.) Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы», — сказал Грицак.

При этом, по его словам, было несколько контактов с Кононовым.

«Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, „Альфа“ украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят», — вспоминает бывший глава СБУ.

При этом Грицак заявил, что передачи «налички» на оккупированную территории, о котором идет речь на аудиозаписи, он никогда не обсуждал с представителями боевиков

«Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще „наличке“ речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах … Речь идет о целенаправленных попытках дискредитации нас. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора», — подчеркнул Грицак.

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