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Украина

СБУ провела обыски в Раде, Кабмине и СНБО: что происходит

18:00 16 марта 2021
сотрудники СБУ

Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые имели отношение к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений», о которых шла речь на недавнем заседании СНБО.

Обыски проводились в комитетах Верховной Рады, Главном научно-экспертном управлении Рады, СНБО, МИД, Кабмине.

Во время обысков были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия «Харьковских соглашений» осознавало их последствия.

В частности, украинская власть понимала, что в Крыму будет увеличено количество личного состава военных формирований и спецслужб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма. А также понимали, что этими соглашениями наносится ущерб экономическим интересам Украины.

Напомним, журналист Юрий Бутусов считает, что решения СНБО от 11 марта углубляют разрыв Украины с Россией. А по мнению лидера партии «За майбутнє» Игоря Палицы, Россия оккупировала Крым не благодаря «Харьковским соглашениям», а из-за позиции украинской власти за все годы независимости.

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