Коронавирус временно спас Рудьковского от ареста

Печерский райсуд столицы отложил на 23 марта избрание меры пресечения бывшему министру транспорта Николаю Рудьковскому, проходящему по делу о похищении Семинского, — у него диагностировали COVID-19. Об этом сообщает Укринформ.

На судебном заседании адвокат Рудьковского предоставил справку о том, что 10 марта у его клиента диагностировали COVID-19.

«Суд постановил: ходатайство адвокатов удовлетворить, перенести судебное заседание по избранию меры пресечения на 23 марта на 13 часов 45 минут», — заявил судья.

При этом прокурор Дмитрий Кривовяз сообщил изданию, что собирается ходатайствовать об аресте Рудьковского без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что Рудьковского подозревают в похищении и пытках бывшего руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча», ныне народного депутата Олега Семинского.

Фото open-ua.net

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