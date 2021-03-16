Украинца, возложившего 9 марта цветы к памятнику Шевченко в Симферополе, ФСБ объявило шпионом

Уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко перестал выходить на связь в четверг, 10 марта. По словам жены Екатерины, после безуспешных звонков из Кривого Рога на крымский телефон мужа она зарегистрировала электронные сообщения на сайте прокуратуры и полиции Крыма о пропаже человека.

«Не мог он отказаться от нашего адвоката»

Не отвечал и телефон жительницы Алушты Елизаветы Павленко, с которой Влад ездил в Симферополь на акцию возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в день его рождения 9 марта. Вскоре стало известно, что и Павленко, и Есипенко были задержаны в Симферополе сотрудниками ФСБ России днем 10 марта на Ангарском перевале. Елизавету Павленко доставили домой. После восьмичасового обыска в доме, во время которого были изъяты техника и личные вещи, женщину отпустили. Ее спутника увезли в неизвестном направлении. Предполагали, что он находится в ИВС Симферополя.

Как стало известно экспертам Крымской правозащитной группы, 12 марта «Киевский районный суд» Симферополя заключил Есипенко под стражу сроком на 2 месяца, до 11 мая. Решение приняла «судья» Оксана Карчевская. Судебное заседание проходило без участия независимого адвоката, в присутствии адвоката по назначению Виолетты Синеглазовой. На тот момент украинцу инкриминировали ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов).

Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок до шести лет. Супруга Есипенко заключила соглашение с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым, однако встретиться с Есипенко 12 марта ему не удалось.

— Мы находились постоянно на связи с Эмилем Кубердиновым, — рассказала Екатерина Есипенко «ФАКТАМ». - В понедельник, 15 марта, он планировал подать апелляционную жалобу на изменение меры пресечения и увидеться с Владиславом. Но был уведомлен следователем ФСБ о том, что мой муж якобы отказался от адвоката Курбединова и что у него есть защитник… Это абсурд. Не мог мой муж отказаться от нашего адвоката в пользу российского. Значит, его вынудили сделать это.

По мнению Крымской правозащитной группы, подобный «отказ от адвоката» подтверждал незаконные методы следствия и возможность применения пыток. Вместо этого без согласия Владислава назначили адвоката Виолетту Синеглазову, которая неоднократно фигурировала в политически мотивированных делах против граждан Украины, по факту защищая интересы следствия. «Здесь четко прослеживается преследование по политическим мотивам», — отметили эксперты.

Жена обратилась в приемную управления ФСБ России по Крыму и подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма с просьбой дать ответ, где содержится Владислав, в каком он состоянии и кто его защитник. Вопрос взяла на контроль украинский омбудсмен Людмила Денисова. Также жена Есипенко зарегистрировала электронные заявления на сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой, обратилась к подконтрольному Кремлю омбудсмену аннексированного Крыма Ларисе Опанасюк, а также в российскую Общественную наблюдательную комиссию по Крыму с просьбой проверить, не нарушаются ли права ее супруга, и посодействовать доступу адвоката к нему. Ответов от них не поступило.

«Мне удалось с ним поговорить несколько минут»

Екатерина наняла другого адвоката, Алексея Ладина. Однако во вторник, 16 марта, в три часа дня он прислал сообщение, что в СИЗО (адвокаты там занимают очередь с 5 утра, чтобы встретиться с подзащитными), «еще не зашел. Если сегодня не зайду — завтра очередь ночью поеду занимать».

Тем временем Центр общественных связей ФСБ России выступил с сообщением, что «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л.».

«Он осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым, — цитирует сообщение ФСБ «Коммерсант». — У подозреваемого также обнаружили взрывное устройство.

Задержанный якобы признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело".

После появления официального заявления российских властей в доме Екатерины прозвучал звонок. Ей удалось несколько минут поговорить с мужем, после чего связь прервалась…

Крымская правозащитная группа подала заявление в прокуратуру АР Крым и Севастополя о совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью 2 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», совершенного в Республике Крым в отношении гражданина Украины Есипенко Владислава Леонидовича.

Крымская правозащитная группа, Союз родственников политзаключенных Кремля, Кримскотатарский Ресурсный Центр и Украинский Хельсинский союз по правам человека выступили с заявлением немедленно освободить Владислава Есипенко и других политзаключенных, которые содержатся в местах несвободы на территории Крыма, Севастополя или Российской Федерации, и прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и их политические взгляды.

Фото и видео из открытых источников

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