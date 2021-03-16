Суд дал Плотницкому пожизненное за сбитый над Луганском Ил-76

В Днепре объявили приговор по делу о сбитом террористами Иле-76 в районе аэропорта Луганска летом 2014 года.

Как передает «Судебный репортер», представителей террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева приговорили к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества. Напомним, что Плотницкий, одно время возглавлявший оккупационную администрацию в ОРЛО, после смещения с должности скрывается в России.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня 2014 года. Тогда боевики сбили заходивший на посадку военно-транспортный самолет Ил-76 — погибли 40 десантников 25-й Днепропетровской отдельной воздушно-десантной бригады и девять пилотов 25-й Мелитопольской бригады транспортной авиации.

Эксклюзивное интервью с генерал-майором Виктором Назаровым, который на момент трагедии был начальником штаба АТО, а потом оказался на скамье подсудимых по делу о гибели Ила, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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