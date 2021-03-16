«Отныне его имя — Алексей Три Буквы Арестович»: Игорь Кондратюк плюнул в советника Ермака

Популярный телеведущий Игорь Кондратюк отреагировал на нецензурную брань, написанную Алексеем Арестовичем в соцсети. Артист высказал мнение в своем Facebook.

Спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович разместил написанный на русском языке пост о работе ТКГ. Один из пользователей написал комментарий, в котором заявил о необходимости продублировать информацию на государственном языке, так как речь идет о работе украинской делегации. На это Арестович дал ответ с использованием ненормативной лексики.

«Отныне его имя — Алексей Три Буквы Арестович. Честно заработанный на государственной службе «титул», — высказался по этому поводу Кондратюк.

Как сообщалось ранее, Арестович заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший руководитель ГУ разведки Василий Бурба виновны в провале спецоперации с поимкой «вагнеровцев».

Фото из Instagram Игоря Кондратюка

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