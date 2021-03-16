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Школьников в Киеве отправляют на каникулы досрочно из-за коронавируса

15:25 16 марта 2021
Школа

В Киеве весенние каникулы для учащихся 5−11 классов начнутся на два дня раньше запланированного — с четверга, 18 марта.

Об этом заявил столичный городской голова Виталий Кличко. Вместе с тем садики и начальная школа пока что работают в обычном режиме.

«Ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы — более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% - в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии», — заявил мэр Киева на брифинге, добавив, что с такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах столицы не будет.

Он также посетовал на то, что до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не были предоставлены места в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 тысяч коек.

Также мэр столицы потребовал возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, напомнив, что с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

«Обращаемся к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в „оранжевой“ зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства. Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбы — следует усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий», — заявил Кличко.

Речь, в частности, идет о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работе торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта.

«На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В настоящей ситуаций это может быть вторым Буковелем», — отметил Виталий Кличко.

Напомним, что горнолыжный курорт «Буковель» приостановил работу с 13 марта. Такое решение приняла комиссия при Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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