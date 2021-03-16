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Украина

Ткаченко заподозрил Россию в создании проблем для AstraZeneca

14:11 16 марта 2021
Вакцина

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко не исключает, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Цель — расчистить фармрынок для «Спутника V».

«Спутник» до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно же, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу за этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca", — пишет Ткаченко на своей странице в соцсетях и добавляет, что все это «похоже на тактику выжженной земли», чтобы информационно уничтожить вакцину-конкурента, а затем дожать европейских политиков, дабы те разрешили применение «Спутника».

«Вместе с тем, мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связь между препаратом и образованием тромбов, говорят и во Всемирной организации здравоохранения и в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Россия же упорно продолжает лоббировать свой «Спутник», — добавляет министр.

По словам Александра Ткаченко, следует тщательно проверять, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ. Лично он в такие совпадения не верит.

«Прошло уже 5 дней со дня моего прививки вакциной AstraZeneca. Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации», — добавил Ткаченко.

Напомним, что главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что связь между вакцинацией от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и образованием у пациентов тромбов не подтверждается.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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