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Украина

«Врачи спасают мои глаза»: жена Николая Тищенко пожаловалась на недомогание

2:33 17 марта 2021
Алла Баранова

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко, Алла Баранова, пожаловалась на ухудшение зрения после напряженной работы по ночам.

«Сегодня врачи спасают мои глаза. Месяц в ночных рабочих переписках, текстах, учебе дал свой результат. Спасаем зрение, беру паузу от переписок дней на пять хотя бы», — пишет Алла Баранова в сториз в Instagram.

Она посетовала на «идиотские шрифты», которые сделали как будто бы специально, чтобы люди «слепли». По ее словам, на восстановление зрения потребуется, как минимум, месяц.

Ранее Алла Баранова, руководящая двумя салонами красоты на Печерске, посетовала на вернувшийся к ней дерматит.

Фото Аллы Барановой из социальных сетей.

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