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Украина

Заболевший ковидом Виктор Ляшко пошутил по поводу Дубинского

10:51 16 марта 2021
Александр Дубинский в Раде

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который сдал позитивный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, пошутил о своем состоянии.

Так, в Facebook он допустил, что его заболевание может для кого-то стать поводом отвлечься от политического скандала в «Слуге народа» с нардепом Александром Дубинским.

«Жалко стало читателей Facebook, не все же про Дубинского читать», — написал он, призвав украинцев беречься и не болеть.

Накануне народного депутата Александра Дубинского, попавшего под американские санкции, исключили из партии «Слуга народа». Формальным поводом стал его демарш 14 марта. В тот день «слуги» собрались в столице и переизбрали руководство Киевской областной организации партии, сместив оттуда Дубинского. Политик назвал съезд «фальшивым», а настоящий съезд, по его словам, напротив, выразил доверие Дубинскому и переизбрал его в политсовет Киевской областной партийной организации.

Что касается Виктора Ляшко, то минувшей осенью в президентской партии вовсю обсуждалась идея его выдвижения кандидатом в мэры Киева, однако победителем внутрипартийных «праймериз» стала Ирина Верещук. Она проиграла выборы действующему мэру Виталию Кличко.

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