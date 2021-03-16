«Ошибку ж исправьте»: ставшая телеведущей Мендель расстроила подписчика

Пресс-секретарю президента Зеленского Юлии Мендель, которая собралась вести еженедельную передачу на государственном телеканале «Дом», досталось в сети от комментаторов. Они указали ей на ошибки в анонсе на Facebook и призвали исправиться.

Накануне Мендель анонсировала запуск на телеканале еженедельного ТВ-шоу «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель», который станет ее первым авторским проектом. Пилотный выпуск для подписчиков Телеканал Дом в YouTube был показан 15 марта.

В соответствии с анонсом, на шоу Мендель будет комментировать актуальные события и делает прогнозы «специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

Напомним, недавно на фото Юлии Мендель, побывавшей в гостях у Алеси Бацман, заметили странную «отметину» на шее, подозрительно напоминающую «засос».

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