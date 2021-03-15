Минюст решил до последнего биться за «політикиню» в судах

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабмина о «Вопросах украинского правописания». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции», — заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По ее словам, на основании норм Закона «О Кабинете Министров Украины», Кабмин имел полномочия для одобрения новой редакции правописания.

Коломиец также отметила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств нарушения их прав, свобод и интересов постановлением Правительства.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отменил постановление о новом украинском правописании, так как принятие документа было не в компетенции правительства.

Фото: pixabay.com

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