Не сработало: привившийся Ляшко все равно заболел коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который 2 марта вакцинировался от COVID-19, все равно сдал позитивный тест. Об этом инфекционист сообщил в Facebook.

Он объяснил «сбой» тем, что в его организме еще не полностью сформировался иммунитет от иммунизации.

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после одноразовой стандартной дозы составит 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после вакцинации, когда появились симптомы, поэтому „зрада“ отменяется», — написал Ляшко, показав лабораторный вердикт.

Он уверен, что именно благодаря вакцинации течение заболевания пройдет без осложнений.

Напомним, перед Ляшко иммунизацию вакциной Covishield от компании AstraZeneca/Oxford прошел и перенесший заболевание министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото Министерства здравоохранения

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