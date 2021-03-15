27.58 / 27.77 32.80 / 33.17
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не сработало: привившийся Ляшко все равно заболел коронавирусом

16:45 15 марта 2021
Виктор Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который 2 марта вакцинировался от COVID-19, все равно сдал позитивный тест. Об этом инфекционист сообщил в Facebook.

Он объяснил «сбой» тем, что в его организме еще не полностью сформировался иммунитет от иммунизации.

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после одноразовой стандартной дозы составит 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после вакцинации, когда появились симптомы, поэтому „зрада“ отменяется», — написал Ляшко, показав лабораторный вердикт.

Он уверен, что именно благодаря вакцинации течение заболевания пройдет без осложнений.

Напомним, перед Ляшко иммунизацию вакциной Covishield от компании AstraZeneca/Oxford прошел и перенесший заболевание министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото Министерства здравоохранения

761

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Маша Борисова

Отец троих детей: в сети показали фото вероятного убийцы 7-летней Маши Борисовой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер