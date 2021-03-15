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Украина

Молдова окончательно отказала в политическом убежище скандальному украинскому судье Чаусу

16:23 15 марта 2021
Николай Чаус

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы окончательно отказала украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища. Решение вынесено по жалобе Чауса на решение бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Как сообщает Интерфакс-Украина, разбирательство дела продолжалось более двух лет.

Напомним, в 2016 году Николаю Чаусу инкриминировали взяточничество. Это произошло после анекдотического обнаружения у него около 150 тысяч долларов, спрятанных в трехлитровых банках (их он зарыл в огороде). Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечение его к уголовной ответственности, однако он сумел покинуть территорию Украины и прилетел в Молдову на частном самолете. Там он сдался властям.

Тем временем в Украине Чауса объявили в национальный и международный розыск. После экстрадиции ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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