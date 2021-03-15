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Украина

В Украине начал работу новый вид прокуратур

15:38 15 марта 2021
Прокуратура

С 15 марта в Украине начали работу окружные прокуратуры. По словам главы Киевской городской прокуратуры Олега Кипера в комментарии УП, речь идет о начале реализации третьего этапа реформы органов прокуратуры (на первом произошло преобразование Генпрокуратуры в Офис Генерального прокурора, на втором — реорганизация региональных прокуратур).

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Так, в системе органов прокуратуры будут функционировать 181 окружная прокуратура (193 — с учетом оккупированных территорий) и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

В т.ч. в столице начали работу 10 окружных прокуратур, причем в двух районах столицы произошло переназначение, частично — ротация прокуроров и назначение новых. Их перечень доступен на сайте городской прокуратуры Киева.

Напомним, ранее суд обязал ГБР открыть производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой по статье о незаконном использовании товарных знаков. Это произошло после того, как она пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы.

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