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Украина

Валерий Чалый отреагировал на «трех махровых жлобенков» Михаила Подоляка

12:45 15 марта 2021
Валерий Чалый

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко высказался в своем Facebook о бывших заместителях министра иностранных дел времен подписания Харьковских соглашений: Елисееве, Климкине, Чалом.

«Именно в то самое время — в апреле 2010 года — в статусе заместителей министра иностранных дел работали сразу три… махровых жлобенка, считающихся нынче столпами агрессивного медиа/коллектива Порошенко — Елисеев, Климкин, Чалый. Еще раз по слогам для безупречно одаренных — именно эта „большая тройка“ в январе-апреле 2010 года, когда оперативно и разрабатывался „вассалитет для Украины“, доминировала в МИДе. Со всеми вытекающими», — написал Подоляк

В комментариях к посту ответил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый.

«Не буду реагировать на Вашу, Михаил Подоляк, специфическую лексику в отношении меня. Но Вы разберитесь все-таки в материальной части — в частности, почему я подал еще до того в политическую отставку. Политика — политикой, но все же, надеюсь, и для Вас есть красные линии», — написал дипломат.

Напомним, по мнению Чалого, в последние годы Украина попала в десятку внешнеполитических приоритетов США.

Фото Facebook Валерия Чалого

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