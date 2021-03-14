В Киеве отметили День украинского добровольца

В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольца, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, участие в мероприятиях приняли представители местной власти, ветераны АТО/ООС и добровольцы добровольческих батальонов.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим. Кроме того, заместитель главы КГГА Марина Хонда вручила добровольцам благодарности от киевского мэра Виталия Кличко.

«В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой — российской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческого движения, в самые сложные времена остановили агрессора. Всего же около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним», — отметила Хонда.

Напомним, что в Украине 14 марта отмечают День добровольца. 14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

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