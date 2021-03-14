Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Несмотря на начавшуюся в Украине вакцинацию населения, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах. Данные приведены на сайте Минздрава.

Как известно, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения. Но уже на сегодня данный показатель превышен в Киеве (76,7), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта в «красную зону» вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевой зоне» находятся Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

К «желтой зоне» отнесены Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Как известно, разделение на цветные зоны означает, что в «красных» областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных — более мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.

Напомним, что по данным на утро 14 марта в Украине подтверждены 1 460 756 случаев заболевания COVID-19, из них 28303 летальных, 1 222 516 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 9012 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Житомирской области.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине существенно снизилась динамика вакцинации от коронавируса. 13 марта прививки получили 3 596 человек, что в 2,5 раза меньше, чем днем ранее. А всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

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