Хотят зайти без согласия Украины: экс-замминистра предупредил о возможном вторжении войск Путина

Россия может открыто вторгнуться на территорию Украины под видом миротворцев. Такое мнение озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, пишет «Обозреватель».

«По большому счету сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого следует ожидать. Как только они поймут, что все их планы вдавливания этих „республик“ в тело Украины не будут реализованы на их условиях, они пойдут по пути обострения. Возможно, даже по пути официального ввода своих войск на территорию ОРДЛО. Они об этом официально заявляют. Они уже открыто обсуждают, что нужно ввести так называемых российских миротворцев, чтобы остановить эскалацию», — сказал он.

Экс-замминистра считает, что РФ хочет повторить произошедшее в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье.

«В марте 2014 года российская Госдума дала разрешение на использование российских войск на территории Украины. Это было официально, по представлению президента Путина. Поэтому я думаю, что они могут на это пойти именно под флагом миротворцев. В 2014 году на территории Российской Федерации нашей разведкой было зафиксировано несколько подразделений, в которых техника была окрашена в цвета миротворческих сил ООН. То есть фактически эти подразделения готовились зайти как миротворцы на территорию Украины», — объяснил Грымчак.

Он отметил, что «тогда не сложилось, а сегодня такой вариант возможен».

«Они хотят зайти именно как миротворцы, хотя и без согласия Украины», — утверждает Грымчак.

По его словам, Россия может пойти на обострение на Донбассе, «как только потеплеет».

Напомним, что в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Более подробно о том, как происходила оккупация Крыма читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «В начале оккупации всему руководящему составу Украинской армии в Крыму дали команду уйти на больничный».

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