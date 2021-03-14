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Проблему нельзя решить: ученый рассказал, когда в Крыму наступит «дно» без воды из Днепра

9:25 14 марта 2021
Проблему нельзя решить: ученый рассказал, когда в Крыму наступит «дно» без воды из Днепра

Проблема нехватки пресной воды в оккупированном Россией Крыму будет усугубляться. «Дно» будет достигнуто, когда исчерпаются подземные воды. Такое мнение высказал российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар, пишет «Обозреватель».

«За счет чего должна решаться проблемы воды в Крыму? Я не знаю. Ее нельзя решить. Ее тяжело решали с Северо-Крымским каналом, а уж без Северо-Крымского канала она вообще неразрешима», — заявил он.

Отвечая на вопрос, достигла ни проблема своего «дна», ученый заметил: «Да нет, может быть еще хуже».

«Я скажу, когда она достигнет „дна“ — когда они практически полностью вычерпают подземные воды. А они их сейчас дико эксплуатируют. А восполнение слабое», — пояснил он.

Медовар признал, что период засушливых лет в Крыму рано или поздно может смениться периодом «влажных» лет. Но ситуацию это не спасет, убежден он.

«Да, есть цикличность сухих и влажных лет. Это естественно, цикличность всегда существует. Но я хочу сказать, что она и при Северо-Крымском канале существовала. Но 80% воды, которую давал канал, неоткуда взять», — подчеркнул ученый.

По словам Медовара, без канала Крым существовать не может.

«Есть понятие круговорота воды в природе. Нельзя природу обмануть, хоть ты пять раз Путин, хоть десять Распутин. Без канала Крыму — труба», — резюмировал он.

Ранее главарь российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных «готовиться к худшей ситуации».

Как писали «ФАКТЫ», с 25 февраля в оккупированной РФ Алуште ввели дневное ограничение подачи воды.

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