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Украина

Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов на Донбассе

21:34 13 марта 2021
свеча

В пятницу, 12 марта, на Донбассе в районе Марьинки от пули снайпера погиб военнослужащий — контрактник Пекур Александр Валентинович.

Солдату было 30 лет. Он житель села Гуровщина Бучанского района Киевской области, сообщили в Дмитриевском сельсовете.

«Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет. Выражаем слова глубокого соболезнования семье павшего: матери — Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, которые потеряли родного им человека. Покойся с миром Герой! Вечная Слава Тебе в веках!», — говорится в соболезновании.

Напомним, 10 марта в зоне ООС под Старогнатовкой был смертельно ранен украинский защитник.

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