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Украина

Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего

7:32 13 марта 2021
Гибель бойца

Украинские военные на Донбассе понесли новые потери: 12 марта в районе Марьинки был смертельно ранен боец оперативно-тактической группировки «Схід».

На месте инцидента работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

«О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников уведомлено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон», — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Напомним, в середине февраля от пули снайпера погиб 36-летний боец ВСУ, полтавчанин Александр Глушко. После этого глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук констатировал обострение ситуации на фронте и назвал причину.

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