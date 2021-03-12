Задержан редактор белорусской версии InformNapalm, разоблачавший бывших «беркутовцев»

В Беларуси задержан известный журналист Денис Ивашин. Он тесно сотрудничал с украинскими волонтерами из расследовательского сообщества InformNapalm. Одно из последних расследований Ивашина было посвящено бывшим «беркутовцам», сбежавшим из Украины в Беларусь и сейчас разгоняющим протестные акции.

Денис Ивашин был задержан в Гродно. Около 18 часов 12 марта к дому подъехал микроавтобус, и журналиста увезли сотрудники КГБ Беларуси, а в квартире проводится обыск. Близкие не сомневаются, что задержание связано с журналистской деятельностью Ивашина.

Сообщество InformNapalm опасается, что после задержания жизнь и здоровье Ивашина в опасности. Расследователи надеются на помощь украинского МИД, поскольку у Ивашина есть статус зарубежного украинца.

Напомним, во время разгона акций протеста в Беларуси в некоторых спецназовцах опознали бывших бойцов украинского «Беркута». Белорусское издание «Новы час» установило личности трех бывших «беркутовцев», а теперь «омоновцев».

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