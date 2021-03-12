Киберполиция открыла канал для сообщений о подростковых «группах смерти»

Информацию об опасных интернет-сообществах украинцы теперь смогут передавать на специальный канал. Об этом сообщает отдел коммуникации департамента киберполиции.

По электронному адресу [email protected] киберполиция будет принимать сообщения о так называемых «группах смерти» и другом опасном интернет-контенте: подозрительных сообществах в соцсетях, видеороликах с призывами к детям употреблять спиртные напитки или наркотики.

Для информирования о правонарушениях, совершенных с использованием средств электронно-вычислительной техники, вводится в действие форма обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Информацию о рассмотрении ранее поданного электронного обращения либо разъяснение о деятельности подразделения украинцы могут получить, обратившись по электронному адресу: [email protected] или по телефону: 0800 50 51 70.

Напомним, в Кривом Роге задержали 15-летнюю девушку — она была администратором «группы смерти».

Фото: pixabay.com

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