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Украина

Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы

19:34 12 марта 2021
буковель

На горнолыжный курорт «Буковель» нагрянула полиция. Это случилось после массовых акций протеста в Ивано-Франковске и области. ФОПы требовали либо отменить карантинные ограничения для всех, либо распространить запреты на «Буковель», который вопреки нахождению в «красной» зоне продолжает принимать туристов.

Во второй половине дня 12 марта полицейские, прибывшие в «Буковель», заблокировали работу подъемников. Туристы, купившие скипассы, попытались прорваться через ограждение возле подъемника № 2. После этого к лыжным трассам прибыли дополнительные силы полиции, а работа касс была прекращена. Видео приводит «Галицкий корреспондент».


В полиции подтвердили, что правоохранители были направлены в «Буковель», чтобы проверить, как соблюдаются карантинные правила. Проверка еще не закончена.

После акции протеста под стенами Ивано-Франковской облгосадминистрации глава области пообещал рассмотреть возможность закрытия «Буковеля». На заседании специальной комиссии обсуждается возможность, чтобы запретить проезд к «Буковелю» для всех лиц, кроме местных жителей. Есть вероятность, что курорт прекратит работу уже с субботы, 13 марта.

Напомним, Ивано-Франковскую область еще 26 февраля отнесли к «красной» карантинной зоне из-за резкого увеличения числа заболевших. В Минздраве признали, что источником распространения инфекции мог быть «Буковель». Тем не менее, горнолыжный курорт продолжал принимать туристов.

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буковель

Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы

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