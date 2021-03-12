Дело Микитася: скандального экс-главу «Укрбуда» выпустили из СИЗО

Скандального экс-застройщика Максима Микитася отпустили из СИЗО. Бывшему главе «Укрбуда» заменили следственный изолятор домашним арестом. Об этом сообщили адвокаты Микитася.

Решение принял Шевченковский районный суд Киева. В СИЗО Максим Микитась находился с 31 декабря 2020 года.

Дело, по которому арестовали Микитася, касалось похищения человека в Киеве 8 декабря. Потерпевший юрист дал показания против Микитася. Якобы бизнесмен заказал выкрасть потерпевшего, чтобы истребовать 750 тысяч долларов. По версии следствия, речь идет о старом долге: Микитась дал юристу деньги для улаживания вопросов в суде. Когда посредник не добился нужного результата, бизнесмен затребовал деньги обратно. Расписка, которую похитители заставили написать юриста, приобщена к материалам дела.

Долго удерживать жертву у злоумышленников не получилось — автомобиль в тот же день был перехвачен, четверо похитителей задержаны. Пострадавший назвал Микитася заказчиком похищения, а потому вскоре был арестован и экс-глава «Укрбуда».

До помещения в СИЗО Микитась находился под ночным домашним арестом. Застройщик проходит по громкому делу о злоупотреблениях при строительстве жилья для Нацгвардии. По этому делу Микитась согласился пойти на сделку с НАБУ. Арест заменили более мягкой мерой пресечения.

Фото maxim. mikitas/facebook

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