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Zagoriy Foundation предоставил УКФ 1 млн 700 тыс грн в рамках совместной деятельности в благотворительной сфере

16:01 12 марта 2021
Zagoriy Foundation в партнерстве с УКФ
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation продолжит сотрудничество с Украинским культурным фондом в 2021 году в рамках совместной популяризации благотворительности в сфере культуры. Об этом заявила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, сообщает пресс-служба фонда.

Она напомнила, что в начале 2020 года Zagoriy Foundation и Украинский культурный фонд подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Zagoriy Foundation стал первым частным благотворительным фондом, который оказал финансовую поддержку УКФ.

В этом году, по ее словам, Zagoriy Foundation увеличил размер поддержки и предоставил УКФ 1 700 000 грн. И уже 26 марта состоится вручение премии УКФ, где будут названы 11 лучших проектов 2020 года и Zagoriy Foundation вручит специальную награду в номинации «Лучший цифровой проект года».

«Культурное наследие — это тот фундамент, на котором стоит современное общество и строится будущее. Роль культуры для общества невозможно недооценивать. Именно поэтому мы продолжаем поддерживать художественные проекты в сотрудничестве с эффективным и профессиональным партнером — командой УКФ», — отметила Мазуренко.

Она подчеркнула, что партнерство Zagoriy Foundation и УКФ стало прецедентом эффективного взаимодействия государственного и частного фондов, имеющих общее видение развития украинской культуры. Результатом сотрудничества УКФ и Zagoriy Foundation прошлого года, по ее словам, стала поддержка двух проектов: онлайн-платформы «Виртуальные путешествия по памятникам археологии и истории Полтавщины» и мультимедийного онлайн-проекта «Энциклопедия архитектуры Украины».

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании «Дарница». Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

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