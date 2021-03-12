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Украина

Сын Ахметова приобрел дорогущую виллу в Швейцарии

14:41 12 марта 2021
Ринат Ахметов

Старший сын самого богатого украинца Рината Ахметова Дамир стал владельцем виллы в пригороде швейцарской Женевы, стоимость которой оценивается в 60 миллионов франков (2 миллиарда гривен). Такие данные обнародовал журналист Сергей Лещенко.

Согласно его информации, сделка была оформлена 7 декабря 2020 года.

Территориально вилла расположена на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz), а ее продавцом стал французский бизнесмен Мансур Акрам Одже (входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One).

32-летний Дамир — старший сын Рината Ахметова. Он учился в Швейцарии и Великобритании, а в настоящее время является членом наблюдательных советов компаний своего отца «ДТЭК» и «Метинвест». В сентябре 2011 года в СМИ появилась информация о его женитьбе на дочери сербского «сахарного короля» Миодрага Костича Диане. В 2020 году у пары родилась дочь.

Поместье самого Рината Ахметова находится под Киевом — в поселке Плюты.

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