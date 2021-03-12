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Украина

Судьи КСУ берут в помощники жен и родственников своих же коллег — «Схемы»

14:35 12 марта 2021
Суд

Судьи Конституционного суда Украины назначают помощниками и научными консультантами жен и родственников других судей КСУ. Как утверждается в расследовании программы «Схемы», назначения происходят вне конкурса.

Журналисты установили, что с декабря 2018 года помощницей судьи Александра Литвинова работает Юлия Касминина — дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. Ее дважды отмечали благодарностью и грамотой главы Конституционного суда. В 2020 году Касмининой начислено до 400 тысяч грн заработной платы. Ее отец отметил, что дочь стала помощницей «в соответствии с законом о Конституционном суде».

Помощницей судьи Александра Касминина работает Ольга Шаптала — невестка бывшего главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас помощница находится в отпуске по уходу за ребенком.

Помощница судьи Виктора Кривенко — Тамара Федоренко. Она — жена экс-судьи Конституционного суда Михаила Гультая. В 2020 году, по данным КСУ, ей начислено около 450 тысяч гривен зарплаты. Работу Федоренко отметили грамотой председателя КСУ.

Издание отмечает, что помощники назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи.

Напомним, в судебных инстанциях продолжается противостояние президента Украины Зеленского и главы КСУ Тупицкого.

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