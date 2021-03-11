Минюст потребовал в суде запрета партии Шария

Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд Киева с иском против политсилы «Партия Шария».

В суде по данному иску открыли производство, о чем говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что Минюст просит суд истребовать у СБУ выводы экспертов о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность «Партии Шария».

Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

Напомним, ранее СБУ объявила в государственный розыск блогера Анатолия Шария, которому ранее сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по статье о госизмене.

Фото dialog.ua/

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