«Сидел на трубе»: в «Слуге народа» пригрозили Порошенко делом за бизнес с Медведчуком

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко может пострадать из-за бизнеса, связанного с компаниями Виктора Медведчука, в отношении которого были введены санкции. Об этом пишет «Украинская правда».

По словам одного из штабистов «ЕС», с самого начала президентства Зеленского в отношении Порошенко сразу появилось очень много дел, в том числе — криминальных. Часть из них быстро рассыпалась. Но дело о печально известном нефтепродуктопроводе, который качает в Украину 40 процентов дизельного топлива, может стать материалом для преследования Порошенко.

«Мы против Порошенко санкций вводить не будем. Для чего — чтобы делать из него мученика? Там будет уголовное дело за трубу, на которой сидел не только Медведчук, но и «гетман», — передает «УП» слова одного из самых влиятельных людей в «Слуге народа», сделанные не под запись.

Кроме того, у власти есть прослушки и другие вещи, которые могут быть использованы против Порошенко.

В статье говорится, что команда Порошенко постоянно занята тем, чтобы уберечь своего лидера от судьбы политического пленника и обеспечить ему звание седьмого президента. И яркий пример тому — так называемая «покупка» телеканала «Прямой», который якобы принадлежал бывшему регионалу Владимиру Макеенко.

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