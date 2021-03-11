«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки Украины

США увеличат поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики. Об этом в среду в Конгрессе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает «Укринформ».

Госсекретарь добавил, что позиция Вашингтона в отношении Крыма неизменна. США не признают его присоединение к России, они также выступают против агрессии в Донбассе.

«Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии», — сказал глава Госдепартамента.

Блинкен подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также вынуждена «разбираться с собственными проблемами внутри страны», в том числе с коррупцией.

Напомним, 5 марта стало известно, что в США наложили санкции на украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Ограничения вводятся «за коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине».

2 марта администрация президента США Джо Байдена объявила о вводе новых санкций в отношении России. Хотя введенные санкции не связаны с Украиной, они сказываются на экономике страны-агрессора.

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